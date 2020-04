Burgemeester en familie roepen op tot kalmte in Anderlecht. “Rouw en verdriet mogen geen excuus zijn voor geweld”

Brussel / Anderlecht - Na de rellen in Anderlecht van zaterdag roept zowel burgemeester Fabrice Cumps (PS) als de familie van Adil op tot kalmte. De 19-jarige Adil kwam vrijdagavond om het leven bij een ongeval tussen een scooter en een politiewagen. Onmiddellijk werd er op sociale media opgeroepen tot rellen. Zaterdag was het de hele dag onrustig in de gemeente, een honderdtal jongeren kwam op straat. Ze bekogelden de ordediensten met stenen en uit een combi werd een politiewapen gestolen. De rust keerde pas in de loop van de nacht terug, maar de politie blijft ook op Paaszondag en komende dagen alert.

“Uiteindelijk zijn 57 mensen naar aanleiding van de rellen gearresteerd”, bevestigt woordvoerster Adeline Roty van de politiezone Brussel-Zuid zondagochtend. “Het was nog een woelige avond waarbij het commissariaat aan het Raadsplein werd bekogeld met stenen. Daar sneuvelden enkele ruiten, het commissariaat wordt door de gemeentediensten beveiligd, de ingesmeten ruiten worden toegemaakt. Er zijn de voorbije nacht ook vijf wagens van privé-eigenaars in brand gestoken. Eén politieman werd onwel, maar dat had geen verband met de rellen, één jongere raakte wel tijdens de rellen zaterdagavond gewond.”

“Bepaalde wijken van onze gemeente beleefden zaterdag een bijzonder zware dag”, moet burgemeester Fabrice Cumps (PS) van Anderlecht toegeven. “Onze gedachten gaan in deze beproeving in de eerste plaats én vooral naar de familie van de jonge Adil, die slachtoffer werd van een verschrikkelijk drama. Ik ben, in naam van alle Anderlechtenaren, mijn deelneming gaan aanbieden aan zijn ouders, broers en zussen. Ik heb ons medeleven betuigd bij het onbeschrijfelijke verdriet dat gepaard gaat met het verlies van een kind. Ik heb beloofd garant te staan voor een totaal onafhankelijk onderzoek naar de omstandigheden van het drama, een onderzoek dat geleid zal worden door het parket.”

“Waardigheid”

“De familie getuigt van veel waardigheid”, zegt de burgemeester nog. “Ze benadrukte me dat zij op geen enkele manier betrokken zijn bij de oproep tot samenscholing die sinds vrijdagavond op de sociale netwerken rondging. Ik werd daardoor gedwongen rekening te houden met alle mogelijke scenario’s, de meeste gewelddadige inbegrepen. Het meest negatieve scenario is helaas waarheid geworden. Een honderdtal relschoppers verzamelde zaterdagmiddag en had als enige bedoeling de confrontatie met de politie aan te gaan en zijn niet gekomen om het slachtoffer samen te herdenken.”

“De politie heeft, toen ze vaststelde dat de relschoppers zich gewelddadig gedroegen, onmiddellijk zeer krachtdadig gereageerd. Rouw en verdriet mogen geen excuus zijn voor geweld. Na verschillende uren confrontatie, vele steenworpen en verschillende verwoeste politiewagens, zijn meer dan 45 arrestaties gebeurd. Bij het vallen van de avond was de situatie onder controle. Maar de politie blijft paraat. Ik roep iedereen op tot kalmte in de komende dagen. De beperkte bewegingsvrijheid in het kader van de corona-crisis weegt al zwaar genoeg voor velen, we willen hier geen andere moeilijkheden aan toevoegen”, besluit de burgemeester.

“In rouw”

De nonkel van Adil verspreidde volgens de krant La libre Belgique ook een niet mis te verstane boodschap op sociale media in het Frans en het Arabisch: “Ik ben de nonkel van Adil, die nu in vrede rust. Ik vraag iedereen om op te houden met zaken te vernielen, alsjeblieft. We zijn in rouw en zijn in ons hart getroffen door diep verdriet. We vragen om de herdenking van Adil niet te besmeuren. Bid voor hem en laat het gerecht z’n werk doen.”

“Het parket opende een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval”, bevestigde woordvoerster Willemien Baert van het Brusselse Parket zaterdag. “De feiten zelf: vrijdagavond rond 21 uur merkte de politiepatrouille van de Zone Brussel-Zuid twee scooters op aan het Raadsplein in Anderlecht. Zij namen de vlucht en de politie zette de achtervolging in. Tijdens die achtervolging splitste het duo. Eén van hen verdween spoorloos, de tweede reed richting Nijverheidskaai. Daar reed een politiewagen die in versterking was opgeroepen. De jongeman op de scooter haalde een bestelwagen in en reed frontaal in op de linkervoorkant van de patrouillewagen. Adil (19) overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.”