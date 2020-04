57 arrestaties na rellen in Anderlecht

Brussel / Anderlecht - Het geweld en de vernielingen in Anderlecht zijn zaterdagnacht blijven doorgaan, nadat er zaterdagnamiddag rellen waren uitgebroken. “Er waren in de loop van de nacht enkele samenscholingen van een tiental personen en voertuigen werden in brand gestoken. De politie voerde een tiental bijkomende arrestaties uit, waarmee het totaal op 57 komt”, zegt Adeline Roty, woordvoerster van politiezone Brussel-Zuid zondagvoormiddag.

De politie zegt dat “alle scenario’s mogelijk blijven”. Er wordt dus rekening gehouden met nog incidenten deze zondag. “We hebben een versterkte interventiemacht gepland en we kunnen beroep doen op de federale politie en op andere politiezones uit Brussel als dat nodig zou zijn”, zegt de woordvoerster.

Negentienjarige jongeman overleden

Zaterdag rond 14 uur waren er bijeenkomsten in Anderlecht, wat verboden is in deze periode van quarantaine, waardoor de politie moest ingrijpen. Volgens de korpschef van Brussel-Zuid, Patrick Evenepoel, werd er onmiddellijk met stenen gegooid naar de politie en volgden er arrestaties, vooral in de Clémenceau-wijk. In de namiddag gingen de rellen door. Ook ‘s nachts was er dus nog geweld, nadat de politie in de vooravond had gezegd dat ze de situatie onder controle had.

Aanleiding voor de rellen is de dood van een negentienjarige jongeman in de gemeente. Hij kwam om bij een politie-achtvervolging, waarbij hij met zijn scooter botste met een politievoertuig.