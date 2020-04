Marc Van Ranst waarschuwt: “Er zijn dus individuen die door hun wangedrag ervoor gaan zorgen dat een Wuhan-style lockdown dichterbij komt”

Het is dan wel mooi weer, toch moet u in uw kot blijven. De politie krijgt meer meldingen van overtredingen op de coronamaatregelen, zoals feestjes. Experts vrezen voor meer besmettingen nu mensen toch buitenkomen door het mooie weer. “Er zijn dus individuen die door hun wangedrag ervoor gaan zorgen dat een Wuhan-style lockdown dichterbij komt”, zegt Marc Van Ranst op facebook.

De politie merkt dat meer mensen de regels aan hun laars lappen. “Het aantal meldingen is sterk gestegen, vooral dan over feestjes bij mensen thuis”, zegt Dirk Claes, korpschef van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. Regio Limburg is nochtans het hardst getroffen door het virus. ““De patrouilles komen nogal wat toestanden tegen. Feestjes, barbecues, nachtlawaai. Het is dweilen met de kraan open. Een van onze nachtploegen heeft van zaterdag op zondag op zes verschillende plaatsen coronaboetes moeten uitschrijven.”

“ Verder zien we veel meer verkeer onderweg dan de voorbije dagen en krijgen we meldingen dat winkels te veel mensen binnenlaten. Het loopt zo hard de spuigaten uit dat we niet kunnen volgen met alle incidenten die zich op dit vlak voordoen”, zegt Claes aan VRT.

“Feestjes, dat kan echt niet”

“Buitenkomen op zich is niet erg, dat is net de bedoeling”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Maar wanneer je buitenkomt heb je de keuze naar waar je gaat, en dan kies je best de richting waar minder volk is. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is de bedoeling om elkaar niet tegen te komen en afstand te bewaren.”

“De regels zijn niet altijd even simpel of mensen interpreteren ze op verschillende manieren. Maar feestjes: dat kan echt niet, hè. Ik heb heel veel moeite mee om te begrijpen hoe dat komt. Mensen kunnen toch moeilijk denken: “Coronavirus, daar hebben we al lang niets van gehoord”. Burgerzin lijkt een oubollig woord, maar dat is het niet. Je houden aan die maatregelen is een vorm van beleefdheid.”

“Een versoepeling wordt zonder enige twijfel moeilijk als mensen zich niet aan de maatregelen houden, dat verbrodt het voor iedereen. Iedereen samen bepaalt die curve, niet alleen de overheid. Die vraagt aan iedereen om mee te werken. Het enige wat de overheid verder kan doen is iedereen binnenhouden. Hoe plezant kan dat zijn?”

In een facebookpost verwoordt Van Ranst het nog forser: “Sommige mensen vegen blijkbaar hun voeten aan de afstandsmaatregelen. Er zijn dus individuen die door hun wangedrag ervoor gaan zorgen dat een Wuhan-style lockdown dichterbij komt! En dan mag je niet meer buiten om te sporten of te werken.”

“Virus volop in omloop”

Ook Steven Van Gucht, de viroloog die elke dag de cijfers van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens meedeelt,waarschuwt voor een te lakse houde. “We moeten opletten. Het is normaal dat mensen de maatregelen wat moe worden, iedereen wil buitenkomen en dingen doen”, zegt viroloog Steven Van Gucht aan VTM Nieuws. “Gisteren zijn er 1.600 besmettingen vastgesteld, dat is nog steeds hoog. Het virus is nog volop in omloop. Als we nu lakser worden, zien we dat effect binnen twee weken.” Een versoepeling zal daardoor moeilijker worden, waarschuwt Van Gucht.