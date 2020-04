Bart De Wever krijgt kritiek na Facebook-campagne waarin hij op bankje poseert: “Hij smijt met euro’s voor advertenties tegen geldende richtlijnen”

Op Facebook voerde Bart De Wever (N-VA) de voorbije dagen campagne met een gesponsorde post waarin hij zichzelf op de borst klopt dat hij mensen die uitrusten op een bankje niet gaat bestraffen. Nochtans zegt het Crisiscentrum dat uitrusten op een bankje niet toegelaten is.

Bijna 100.000 keer werd ze vertoond op Facebook de voorbije dagen, voornamelijk aan 45-plussers: een advertentie van Bart De Wever die zegt dat hij – als burgemeester van Antwerpen – niet van plan is om mensen te laten beboeten die op een bankje zitten. “Uitrusten op een bankje verboden? Sorry dat ga ik niet handhaven.” De Wever deed die uitspraak dinsdagmorgen in De Ochtend op Radio 1 en had er een paar honderd euro voor over om ze tussen donderdag en zaterdag te pushen op Facebook. “Een kwestie van gezond verstand”, klinkt de begeleidende tekst bij de advertentie

Daarmee gaat de Antwerpse burgemeester in tegen de richtlijnen van het Crisiscentrum. Die schrijven voor dat op een bankje zitten op dit moment wel degelijk verboden is. “We doen dit om te voorkomen dat we bijeenkomsten gaan organiseren”, zei Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, daarover. “Een bankje nodigt uit om te gaan zitten. Eén persoon kan op zich geen kwaad, maar als we er met meerdere personen samenkomen, is de sociale afstand niet gerespecteerd.”

Intussen offline

Sinds zondag is de gesponsorde post offline. Een gevolg van de kritiek op sociale media de voorbije dagen? “We werken continu met kort lopende advertenties om een boodschap te beklemtonen”, klinkt het bij de woordvoerder van De Wever. “We zoeken geen polemiek en proberen strikt de wettelijke regels te handhaven. We gaan echter geen boete geven aan iemand die alleen op een bank zit. Want die absurde boetes slaan het draagvlak weg.” Toch zet dat niet de deur op een kier voor straffeloosheid, benadrukt De Wever. “In Antwerpen handhaven we op de prioriteiten die wettelijk aangegeven zijn: social distancing en samenscholingen. Daarvoor is er gevoelig meer politie en stedelijk toezicht op de been.”

Scherpe reacties

Onder meer Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo was niet te spreken over de advertentie van De Wever. “Terwijl andere partijen ondanks grote verschillen proberen te bouwen aan draagvlak voor strijd tegen corona, smijt De Wever met euro’s voor advertenties tegen geldende richtlijnen. Ik zou ook liever hebben dat mensen terug samen tijd kunnen doorbrengen, maar dit doe je niet”, aldus Calvo. Ook andere politici, zoals CD&V’er Sammy Mahdi en SP.A-Kamerlid Ben Segers, toonden zich op Twitter scherp voor de advertentie van De Wever.

Intussen doet Bart De Wever op Twitter wel een oproep om “vol te houden”. “Kom niet samen in groep en houd afstand van elkaar. Zo komen we erdoor”, klinkt het.