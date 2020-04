Fietster (67) komt om bij aanrijding in Betekom

De vrouw was op slag dood Foto: mmv

Begijnendijk - Bij een ongeval, zondagmiddag in Betekom, is een 67-jarige vrouw omgekomen. Ze was samen met haar man aan het fietsen toen ze op het fietspad werden aangereden.

In Begijnendijk is zondag een 67-jarige fietsster overleden na een aanrijding door een personenwagen op het fietspad. De man legde een negatieve ademtest af. Dat bevestigt het parket van Leuven, dat ter plaatse is.

Het slachtoffer werd omstreeks 13 uur aangereden in de Pastoor Pitetlaan in Betekom, deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Begijnendijk. De vrouw uit Begijnendijk reed op een fietspad ter hoogte van de sporthal. Ze is ter plaatse overleden.

De bestuurder van de auto, een 43-jarige man uit Begijnendijk, legde een negatieve ademtest af. Een speekseltest kon niet afgenomen worden. Een bloedproef zal later in het lab moeten uitwijzen of hij eventueel onder invloed van drugs reed.

Het parket van Leuven stuurde een verkeersdeskundige, het lab en een wetsdokter ter plaatse.