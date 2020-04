Paus draagt paasmis op voor lege basiliek door coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen konden paasvieringen niet doorgaan, toch niet met publiek. In Vaticaanstad was dat zondag niet anders. Dus droeg de paus de paasmis op voor een lege Sint-Pietersbasiliek. De viering kon door gelovigen gevolgd worden op de televisie. Op Pasen luisteren er normaal duizenden mensen vanop het Sint-Pietersplein naar de Urbi et Orbi-speech van de paus. Het plein is echter verboden terrein en werd afgezet door de politie.