Deze tien lessen voor de toekomst trekt CD&V-voorzitter Coens uit de coronacrisis

CD&V-voorzitter Joachim Coens droomt van een “nieuw economisch model” na de coronacrisis. Hij vindt ook dat de overheid moet durven vertrouwen op de verantwoordelijkheid van de bevolking in plaats van “draconische” systemen van sociale controle in te voeren.

Het zijn maar twee van de tien lessen voor de toekomst die Coens trekt uit de lopende gezondheidscrisis. In een lange tekst nodigt de CD&V-voorzitter anderen uit om mee te denken over “hoe we lessen uit deze crisis kunnen omzetten in beleidsacties”.

CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft het paasweekend immers aangegrepen om zich te bezinnen en na te denken over mogelijke lessen die uit de coronacrisis kunnen getrokken worden. In een uitgebreide Facebook-post nodigt hij ook anderen uit “samen te zoeken naar oplossingen voor een betere wereld na deze crisis.”

Zelf lijst Coens alvast tien lessen op.

Zo heeft de coronacrisis voor veel mensen snel duidelijk gemaakt dat materiële zaken minder belangrijk zijn dan immateriële zaken zoals gezondheid en sociale contacten. “In een land van overvloed durf je het wel eens te vergeten, maar de essentie van geluk ligt bij een gezond leven, bij de mens en zijn onderlinge connectie”.

De crisis heeft volgens Coens ook gezorgd voor een terechte waardering voor de mensen in de essentiële sectoren, gaande van zorgpersoneel tot warenhuispersoneel en buschauffeurs. “Niet de hedgefundmanagers maar de vuilnisophalers, winkelbedienden of bejaardenverzorgers houden het land recht en zijn de helden van de samenleving. Ons grootste kapitaal zit bij de bevolking”, klinkt het.

Het doet Coens zelfs luidop dromen van een nieuw economisch model, “waarbij niet alleen de winst in cijfers maar de meerwaarde voor de samenleving telt”. Dat ander economisch systeem zou ook rekening kunnen houden met wat bedrijven voor hun personeel, voor de omgeving en de maatschappij betekenen. “Als die meerwaarde er niet is, moet die op een andere manier volgen, bijvoorbeeld door een andere manier van bijdragen betalen”.

Coens vindt ook dat de overheid moet durven rekenen op de verantwoordelijkheid van haar bevolking. De bevolking vertrouwen geven, is volgens hem beter dan drastische vormen van sociale controle. “De overheid moet hen (de bevolking, red.) niet als kinderen, maar als betrokken burgers meenemen in haar beleid. Kliklijnen en drones zijn dan niet nodig, en draconische sociale controle evenmin”.

De volledige tekst staat in de Facebookpost van de CD&V-voorzitter.