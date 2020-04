Premier Johnson dankt zorgverleners maar verpleegsters Jenny en Luis in het bijzonder

De Britse premier Boris Johnson heeft de nationale gezondheidsdienst NHS het “kloppend hart van het land” genoemd nadat hij zondag het ziekenhuis mocht verlaten na zijn behandeling voor Covid-19. Hij dankte zowel medisch als ondersteunend personeel en had een speciale vermelding voor Jenny en Luis, twee verpleegkundigen.

“De afgelopen zeven dagen heb ik natuurlijk gezien onder welke druk de NHS staat”, zei de premier. “Ik heb de persoonlijke moed gezien, niet alleen van de artsen en verpleegsters, maar van iedereen - de schoonmakers, de koks, en alle gezondheidswerkers”, zei hij.

Johnson dankte in het bijzonder de twee verpleegsters, Jenny en Luis, die 48 uur naast zijn bed stonden toen zijn situatie “beide kanten op kon gaan”. Daardoor weet hij naar eigen zeggen dat honderdduizenden NHS-personeelsleden over het hele land met dezelfde voorzichtigheid en precisie handelen. “Dat is waarom we dit coronavirus zullen verslaan, en het samen zullen verslaan”, zei hij.

“De NHS is het kloppende hart van dit land, ze is onoverwinnelijk en wordt aangedreven door liefde.”

