Bijna honderd arrestaties na rellen in Anderlecht, gestolen politiewapen nog niet gevonden

Brussel / Anderlecht - Na de zware rellen in Anderlecht zijn nu al bijna honderd verdachten opgepakt. Ongeveer één op de drie zijn minderjarigen. Voor zondag was opnieuw opgeroepen om samen te komen aan metrostation Clémenceau, maar de politie liet geen enkele samenscholing toe.

Van zodra er zondag groepjes jongeren werden opgemerkt in Anderlecht of in de buurgemeenten, greep de politie onmiddellijk in, zegt burgemeester Fabrice Cumps (PS) van Anderlecht. Daarmee wilde men een nieuwe explosie van geweld vermijden en tot nu toe is dat ook gelukt. Ook zondagavond blijft de politie overal aanwezig en staan extra manschappen in standby.

Volgens de politie van de zone Zuid zijn nu al bijna honderd arrestaties verricht. Zaterdagmiddag, -avond en -nacht in totaal 65. “Ongeveer een op de drie was minderjarig. Dertig procent van de arrestanten kwam uit een andere politizone. Intussen zijn er zondag nog dertig amokmakers opgepakt. Onder meer op basis van camerabeelden. Of omdat ze zich opnieuw aan het verzamelen waren”, zegt korpschef Patrick Evenepoel.

Zaterdagmiddag troepten een vijftigtal jongeren samen voor een verboden betoging in Anderlecht. Omdat samenscholingen niet kunnen vanwege de quarantainemaatregelen, moest de politie wel ingrijpen. Volgens de korpschef van de politiezone Brussel-Zuid, Patrick Evenepoel, werd er onmiddellijk met stenen gegooid naar de politie en volgden er arrestaties, vooral in de Clémenceau-wijk. In de namiddag en de avond gingen de rellen door. Politiecombi’s werden vernield en ook geparkeerde auto’s moesten het ontgelden. Enkele jongeren gooiden ook met molotovcocktails. Twee minderjarigen zijn daarvoor opgepakt en zullen voor de jeugdrechter moeten verschijnen.

Zaterdagnacht laaide het geweld weer op, nadat de politie in de vooravond had gezegd dat ze de situatie onder controle had. Er zou onder meer met stenen naar het hoofdcommissariaat gegooid zijn. Daarop werd er versterking opgeroepen van andere Brusselse zones en kwam het waterkanon enkele keren in actie.

Foto: BELGA

Foto: Belgian_Freelance

Op beelden op sociale media was ook te zien dat een politievoertuig aangevallen werd en dat daarbij een dienstwapen gestolen werd. “Het onderzoek naar de diefstal van dat wapen is aan de gang”, zegt de politie zondag. Burgemeester Fabrice Cumps bevestigt dat het nog niet gevonden is. “Maar we hebben veel video’s over de feiten en onze speurders proberen op die manier de dader te identificeren.”

Dodelijk ongeval

Aanleiding voor al dat geweld was de dood van een negentienjarige jongeman, Adil, vrijdagavond in Anderlecht. Hij kwam om bij een politie-achtervolging, waarbij hij met zijn scooter frontaal botste met een politievoertuig. Een onderzoek is aan de gang naar de precieze omstandigheden van het ongeval. De jongeman, die zich klaarblijkelijk niet aan de coronamaatregelen hield, sloeg op de vlucht bij een controle. Hij was samen met een vriend maar die kon ontsnappen. Toen Adil een bestelwagen wilde inhalen, reed hij frontaal in op een politievoertuig dat in versterking was opgeroepen.

