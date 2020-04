Politie razend: staatssecretaris Pascal Smet (SP.A) stelt zich vragen bij achtervolging die leidde tot dodelijk ongeval

/ Brussel / Anderlecht - Na de zware rellen in Anderlecht stelt Brusselse staatssecretaris Pascal Smet (SP.A) zich vragen bij het politie-optreden en vooral bij de achtervolging waarbij vrijdagavond de 19-jarige Adil verongelukte toen hij op de vlucht sloeg. De politie reageert woest.

Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft zijn bedenkingen bij het politieoptreden in Anderlecht waarbij een 19-jarige jongen overleed. “Er kunnen hier zeker vragen over gesteld worden. Waarom ontliep hij die politiecontrole ? Was dit nu de topprioriteit die nacht? Kon het niet op een andere manier aangepakt worden? Kon er niet de volgende dag bij hem thuis zijn aangebeld en hem op zijn verantwoordelijkheid wijzen? Maar, ondanks al hun gepraat over nabijheid, kenden ze zijn naam wellicht niet. Allemaal vragen waar de politie zelf en het gerecht echte antwoorden op moeten geven. Niet wij”, klinkt het op Facebook.

Smet veroordeelt ook de rellen die daarna uitbraken, maar denkt dat er meer aan de hand is.“Het is niet de eerste keer dat het gebeurt. En wanneer tientallen jongeren zich zo opnieuw tegen de politie keren is er iets anders aan de hand. Een vertrouwensbreuk. Afstand. Onbegrip. En zelfs regelrechte haat. Aan beide kanten. Want daar zitten ze in Kuregem in. In kampen. En zijn die rellen dan niet voor sommigen eerder een schreeuw tot aandacht? Wordt het geen tijd die vicieuze cirkel te doorbreken?”

De politievakbond VSOA is allerminst opgezet met de bedenkingen van de staatssecretaris. “Wel meneer Smet, u zegt dat u Adil niet kende. Zou u zich dan niet beter van enig commentaar onthouden? U noemt hem een voorbeeldige jongen, behulpzaam en nu zonder toekomst. U zegt dat de politie het anders had kunnen aanpakken. U was helaas op dat bewuste moment niet in de buurt, maar u velt wel een oordeel over het politieoptreden”, klinkt het in een reactie.

“U spreekt van een regelrechte haat, van beide kanten. U spreekt van kampen, beter gekend als no-go zones waar de bestuurlijke overheden politiecontroles niet smaken en waar de situatie al jaren uit de hand loopt. Maar de feiten die daar gepleegd worden zijn volgens sommige burgemeesters ook maar “fait-divers”. Of ze zijn aan het feesten als ze een apotheek op 31 december aan het plunderen zijn. Of winkels aan het leegroven en brand stichten in handelspanden na een voetbalwedstrijd.”

“Wel meneer Smet, u zou beter de politie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdedigen die dagelijks met man en macht alleen maar haar werk doen, namelijk de richtlijnen doen respecteren die door de minister van Binnenlandse Zaken zijn uitgevaardigd in het kader van deze coronacrisis”, zegt woordvoerder Vincent Houssin.