Olieproducerende landen verminderen productie en dat is slecht nieuws voor ons

De olieproducerende landen zijn zondag overeengekomen om hun productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verminderen. En dat is geen goed nieuws voor ons want door het akkoord zullen de prijzen aan de pomp weer gaan stijgen.

“We hebben een historisch akkoord bereikt met de leden van de OPEC+ om de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verminderen vanaf 1 mei.” Dat heeft de Koeweitse minister van Olie Khaled al-Fadhel aangekondigd.

Concreet besloten de OPEC-landen, Rusland en andere olieproducerende landen zondag via een videoconferentie om in mei en juni hun productie te beperken tot 9,7 miljoen vaten per dag. Mexico wilde eerst niet instemmen maar ging toch overstag na een compensatieaanbod van de VS.

De prijzen van ruwe olie zijn de afgelopen twee maanden gehalveerd, omdat de vraag is gedaald door de wereldwijde economische vertraging door de coronapandemie. Ook de prijzenoorlog tussen Rusland en Saoedi-Arabië speelde een rol in de prijsdaling.

Het akkoord moet de olieprijs weer opkrikken.

Volgens de officiële cijfers van de FOD Economie op 11 april kost een liter Benzine 95 RON E10 1,1680 euro, voor Diesel B7 betaal je 1,2450 euro. Gasolie voor verwarming 50S (minder dan 2000 liter) staat nu nog 0,4272 euro, koop je meer dan 2.000 liter is dat 0,3974 euro per liter. Die prijzen zullen binnenkort dus weer stijgen.