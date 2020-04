Epidemioloog vreest nieuwe coronapiek: “Als 20% de regels niet volgt, dan zal 100% daar de gevolgen van dragen”

Drukte in de parken en op de Antwerpse kaaien en mensen die door de stad flaneren in het lentezonnetje. Het waren beelden dit de afgelopen dagen alsmaar meer opdoken. Het verontrust epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) die benadrukt dat we ons gedrag zelf niet mogen aanpassen omdat het aantal ziekenhuisopnames nu langzaamaan aan het verbeteren is.

”Als wij nu ons gedrag gaan aanpassen, zullen we het effect pas over twee weken zien en helaas zal de curve dan opnieuw toenemen”, waarschuwt Van Damme op ATV. “We moeten daar echt mee rekening houden. De maatregelen zijn enorm belangrijk om alles onder controle te houden in België.”

Wie nu de regels aan zijn laars lapt, benadeelt daarmee niet alleen zichzelf. “Als 20% van de Belgen niet doet wat gevraagd wordt en de maatregelen niet opvolgt, dan zal 100% van de Belgen daar de gevolgen van dragen.”

