‘Joe Exotic’ uit Netflix-hit ‘Tiger king’ is nog niet uitverteld: wat weet hij écht over het moordmysterie van zijn aartsvijand?

Joe Exotic, de extravagante zoo-eigenaar, polygamist en bedrieger uit de Netflix-reeks ‘Tiger king’, mag dan voor 22 jaar in de cel zitten, hij is nog niet uitverteld. Er is een nieuwe documentaire in de maak over ’s mans aartsvijand, dierenrechtenactivist Carole Baskin. Joe Exotic laat daarin uitschijnen dat hij het bewijs zal leveren dat zij haar rijke echtgenoot heeft vermoord.