Vader van Adil (19) roept jongeren op om geweld te stoppen

Brussel / Anderlecht - De vader van de 19-jarige Adil, die vrijdag omkwam bij een aanrijding met een politievoertuig in Anderlecht, roept iedereen op tot kalmte na de rellen van zaterdag.

In een videoboodschap op sociale media vraagt de vader om kalm te blijven. “Wij willen geen problemen”, zegt hij. “Maak geen fouten zoals sommige anderen. We willen niet dat hier nog meer miserie van komt. Ik wil alle jongeren die auto’s vernielen kalmeren.”

In een gesprek met de RTBF wees de vader er zondag nog op dat de familie gekant is tegen het geweld en dat ze in alle rust willen rouwen. “Wij houden van onze zoon”, klinkt het. “We willen nu in alle kalmte rouwen en justitie zijn werk laten doen.”

De 19-jarige Adil kwam vrijdagavond om het leven toen hij in aanrijding kwam met een politievoertuig. Hij vluchtte op dat moment met zijn scooter voor een andere patrouille die hem wou controleren. Maar toen hij een bestelwagen wilde inhalen, reed hij in op een politievoertuig dat versterking kwam bieden.

Zaterdag kwam het daardoor tot zware rellen in de gemeente Anderlecht. En ook zondag bleef het nog onrustig maar kon de politie nieuwe escalaties van geweld tijdig afblokken.

“Laat het gerecht zijn werk doen. Geweld brengt onze zoon niet terug”, zegt de vader.

