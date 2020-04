Trump niet opgezet met uitspraken Fauci over traag ingrijpen

De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci bevestigt dat de VS laat heeft ingegrepen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Trump gaat in het verweer.

De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci lijkt op CNN een bericht van de New York Times te bevestigen. De Amerikaanse krant schreef dat onder anderen Fauci de president in februari hadden geadviseerd om social distancing-maatregelen te nemen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, maar dat advies werd bijna een maand niet in acht genomen.

“Weet je”, verklaarde Fauci op CNN. “Zoals ik al veel heb gezegd, wij bekijken het enkel vanuit een gezondheidsperspectief. We maken een advies. Vaak wordt dat advies gevolgd. Soms niet. Het is wat het is. We staan waar we staan.”

De immunoloog kreeg de vraag of levens gered hadden kunnen worden als de maatregelen in de derde week van februari zouden genomen zijn, en niet midden maart.

“Dat is moeilijk om zo te zeggen”, antwoordde Fauci. “Ik bedoel, natuurlijk kun je dat logischerwijs zeggen, dat als je vroeger zou ingegrepen hebben bij een proces dat bezig was, dat je dan levens had kunnen redden. Natuurlijk, dat gaat niemand ontkennen. Maar die beslissingen zijn complex. Maar je hebt gelijk. Als we in het begin meteen alles hadden stilgelegd, had het er mogelijk een beetje anders uitgezien.”

De Amerikaanse president Donald Trump noemt het artikel van de New York Times fake news. Hij heeft ook een bericht geretweet waarin onder meer tot het ontslag van Fauci wordt opgeroepen. “Het staat allemaal op tape”, zegt Trump.

Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you @OANN https://t.co/d40JQkUZg5 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020

De VS hebben op 16 maart richtlijnen rond social distancing aangekondigd. Sindsdien is de VS voor een groot deel in lockdown, met grote economische gevolgen. President Donald Trump wil de economie ten vroegste op 1 mei weer heropstarten. Maar experts en gouverneurs geloven daar niet in.

De VS tellen op dit moment in totaal zeker 22.000 coronadoden en zijn daarmee het zwaarst getroffen land wereldwijd. Minstens 555.000 Amerikanen raakten al besmet met het virus. Vooral in de staat New York is de situatie ernstig.