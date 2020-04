Het sterftecijfer is er opnieuw gestegen, maar toch versoepelt Spanje de maatregelen

Vanaf maandag mogen een aantal niet-essentiële bedrijven, die sinds 30 maart gesloten waren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hun activiteiten hernemen. Een beslissing dat op heel wat kritiek stuit, aangezien het sterftecijfer op zondag opnieuw steeg met 619 doden na een sterke daling de dagen voordien.

Bedrijven uit de industriële- en bouwsector moesten twee weken geleden de deuren sluiten van de regering om het aantal besmettingen met het coronavirus in te perken. Deze werknemers, die hun werk niet van thuis uit kunnen beoefenen, mogen vanaf nu opnieuw naar het werk. Daardoor kan dus een deel van de economische activiteiten in het land hernemen.

De maatregel wordt echter niet versoepeld voor winkels, bedrijven gespecialiseerd in entertainment en vrije tijd. Ook bars en restaurants blijven nog steeds gesloten.

“Dit zal een toename van de infecties veroorzaken”

Hoewel María José Sierra, de woordvoerder van het Spaanse coördinatiecentrum voor noodgevallen in de gezondheidszorg, zegt dat de regering geen nieuwe piek verwacht, komt er uit verschillende hoeken kritiek op de beslissing die genomen werd zonder volledige consensus onder de leden van de commissie van deskundigen.

Antoni Trilla, een epidemioloog die in de commissie zit, zei volgens de Spaanse krant El País dat het “verstandiger zou zijn om de winterslaap te verlengen”. En ook het WHO had eerder al gewaarschuwd dat er een “dodelijke heropleving” van het coronavirus zou kunnen optreden als de maatregelen te snel worden opgeheven.

In een brief aan premier Pedro Sánchez vroeg de regionale president van Catalonië, Quim Torra, om het medische en epidemiologische advies te kunnen raadplegen waarop de beslissing gebaseerd werd. De man suggereerde, volgens de Britse krant The Guardian, dat dit een “toename van infecties en instorting van het Catalaanse gezondheidszorg zou kunnen veroorzaken”.

Maskers uitgedeeld voor niet-essentiële werkers

De politie deelt mondmaskers uit aan pendelaars Foto: EPA-EFE

Na een videoconferentie met de leiders van de autonome regio’s van Spanje op zondag, zei premier Sánchez dat het land wel degelijk nog steeds in lockdown zit, ondanks de versoepeling van de maatregelen voor niet-essentiële sectoren. Degenen die weer aan het werk gaan, kregen het advies om aan social distancing te doen. Er worden ook mondmaskers uitgedeeld in metro- en treinstations.

“Ik wil heel duidelijk zijn. De noodtoestand is nog steeds van kracht, evenals de lockdown”, zei de premier. “Het enige waar nu een einde aan komt, zijn de twee weken van extreme economische winterslaap.” De premier zei ook dat iedereen die zwanger is, zich ziek voelt of zelfs de lichtste symptomen vertoont, thuis moet blijven. “Een algemene opsluiting blijft de regel voor de komende twee weken, behalve voor diegenen die mogen gaan werken.”

De premier waarschuwde ook dat de lockdown waarschijnlijk na 26 april verlengd zal worden. Volgens de Spaanse maatregelen mogen mensen enkel naar buiten om naar het werk te gaan, boodschappen te doen of om naar de apotheker te gaan.