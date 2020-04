Steven Van Gucht: “303 overlijdens in de voorbije 24 uur, dat aantal zal komende dagen nog stijgen”

De voorbije 24 uur zijn in België 303 doden geteld als gevolg van het coronavirus. Eén derde daarvan in de ziekenhuizen en twee derde in de woon-zorgcentra. In het laatste geval gaat het veelal om een vermoeden van COVID-19. Dat hebben de interfederale woordvoerders zaterdag bekendgemaakt op hun dagelijkse persconferentie. Het totale aantal overlijdens door het coronavirus komt daarmee officieel op 3.903 te staan.

Er stierven 141 mensen in Vlaanderen, 133 in Wallonië en 29 in Brussel. 64 procent van de overledenen stierf in een woon-zorgcentrum, 35 in een ziekenhuis. In Vlaanderen overleed 74 procent in de voorbije 24 uur in een woon-zorgcentrum, 26 procent in het ziekenhuis. In totaal zijn er in Vlaanderen al 1.904 mensen overleden aan Covid-19.

Aantal overlijdens de voorbije 24 uur

Minder hospitalisaties maar overlijdens zal hoog blijven

De voorbije 24 uur werden er 310 patiënten opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19. Op 12 april werden 5.393 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 1.234 bedden op intensieve zorgen. 940 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 44 een ECMO-behandeling. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 16. 239 mensen mochten ook het ziekenhuis verlaten.

“We zien sinds begin april een geleidelijke, trage daling van het aantal ziekenhuisopnames”, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de dagelijkse persconferentie. “Dat is bemoedigend maar de weg is nog lang. Het aantal overlijdens ligt nog zeer hoog en gaat waarschijnlijk nog stijgen de komende dagen.”

De viroloog benadrukte dat de belasting van de ziekenhuizen nog steeds heel hoog is, ondanks het dalende aantal hospitalisaties. De viroloog waarschuwde dat we de maatregelen moeten blijven respecteren zodat we de maatregelen in de toekomst kunnen versoepelen: “We moeten dit blijven volhouden want het is belangrijk om te weten dat wat we nu doen, pas zichtbaar zal worden in de cijfers binnen 14 dagen. We zullen nog maanden met het virus moeten leven en moeten het dus zo klein mogelijk houden, zodat we in de toekomst de maatregelen kunnen versoepelen en op een gecontroleerde manier leren samenwerken met dit virus.”