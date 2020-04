Regering laat vlottere verschuiving van federale ambtenaren toe

Federale ambtenaren die door de coronacrisis minder werk hebben, zullen tijdelijk kunnen gedetacheerd worden naar diensten die dringend behoefte hebben aan personeel. De federale regering heeft daarover afgelopen weekend een Koninklijk Besluit van vicepremier en minister van Ambtenarenzaken David Clarinval (MR) goedgekeurd.

De coronapandemie heeft ook een grote impact op de overheidsdiensten. Terwijl sommige administraties het extra druk hebben, is er op andere diensten een lichtere werkdruk door de coronamaatregelen.

Minister van Ambtenarenzaken David Clarinval maakt het nu via een Koninklijk Besluit mogelijk om tijdelijk vlotter te schuiven met ambtenaren. Zo zullen ambtenaren die minder of geen werk hebben, tijdelijk kunnen gedetacheerd worden naar diensten die nood hebben aan bijkomend personeel.

“In plaats van dringend tijdelijk personeel te moeten aanwerven of een beroep te moeten doen op uitzendkrachten, wil ik zoveel mogelijk vertrouwen op de goede wil van de ambtenaren”, legt minister Clarinval uit.

“Sommige mensen willen gewoon hun collega’s in andere diensten kunnen helpen die tijdelijk overstelpt worden met extra werk. Een paar dagen geleden was dit het geval met de HVW (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen), dat te maken krijgt met een aanzienlijke toename van het aantal verzoeken om toegang tot tijdelijke werkloosheid die het moet afhandelen. Vrijwel onmiddellijk konden we rekenen op de steun van ongeveer 100 ambtenaren van andere diensten die zich als vrijwilliger hebben aangemeld”, aldus Clarinval.

Medisch personeel ter beschikking

Volgens dezelfde logica kan het medisch personeel van de overheidsdiensten zo nodig ter beschikking worden gesteld aan zowel publieke als private zorginstellingen.

Het Koninklijk Besluit regelt ook een aantal zaken rond woon-werkverkeer en overuren van federale ambtenaren. Zo zullen de overuren die in het kader van de gezondheidscrisis zijn gemaakt over een langere termijn van vier maanden (in plaats van 14 dagen) kunnen gerecupereerd worden. Wanneer iemand vanwege zijn functie niet kan telewerken, kan hij/zij ook van zijn meerdere tijdelijk andere taken toegewezen krijgen die wel van thuis kunnen uitgevoerd worden.