‘Bedroevende’ coronacijfers in Gent: meer dan 400 inbreuken tijdens paasweekend

Gent - Het afgelopen weekend zijn er “bedroevend” veel inbreuken op de coronamaatregelen vastgesteld in Gent. Dat zegt de lokale politie maandag in een verklaring. Meer dan vierhonderd mensen kregen een waarschuwing, een proces-verbaal of een boete. “Als we deze cijfers vergelijken met die van vorige week maakt ons dat ongerust.”

Het zonnige weer lokte vooral zaterdag heel wat Gentenaars de straat op of de parken in. Ook zondag was het voor velen blijkbaar moeilijk om te voldoen aan de oproep om niet samen te scholen of geen niet-essentiële verplaatsingen te doen.

Zaterdag en zondag heeft de lokale politie in Gent in totaal 427 inbreuken op de coronamaatregelen vastgesteld, blijkt maandag uit een overzicht.

53 mensen kregen een waarschuwing : 23 voor samenscholen en 10 voor een niet-essentiële verplaatsing

: 23 voor samenscholen en 10 voor een niet-essentiële verplaatsing 262 mensen kregen een proces-verbaal : 119 voor samenscholen en 75 voor een niet-essentiële verplaatsing

: 119 voor samenscholen en 75 voor een niet-essentiële verplaatsing 112 mensen kregen een boete van 250 euro ter plaatse gepresenteerd: 56 voor samenscholen en 45 voor een niet-essentiële verplaatsing

“Als we deze cijfers vergelijken met die van vorige week maakt ons dat ongerust”, zegt de politie. “We zien een stijging van maal vier voor samenscholing en een derde meer niet-essentiële verplaatsingen.”

Paasfeestjes

De politie moest in Gent ingrijpen “bij verschillende mensen die een coronapaasfeestje gaven met familie die niet onder één dak wonen of met vrienden”.

Nog: “Of bij mensen die met drie à vier personen zomaar wat rondrijden in een wagen en mensen die in parken blijven zitten in het gras en soms picknicken.”

Zo werd in Wondelgem vrijdagnacht een stiekem geopend café opgebroken door de politie. Alle aanwezigen kregen een boete van 250 euro.

Politiehelikopter

De politie dringt nog eens aan op het naleven van de maatregelen. “Weet dat als jij de maatregelen niet volgt dit niet alleen voor jou gevolgen kan hebben maar dat dit gevolgen zal hebben voor iedereen. Blijf gezond, blijf de maatregelen volgen.”

Zondag werd in Gent zelfs een politiehelikopter ingezet. De helikopter van de federale politie is al van lang voor de coronacrisis ter beschikking van de lokale Gentse politie, als ondersteuning bij routinecontroles tegen inbraken. Maar in deze periode wordt hij ook ingezet tijdens acties rond de coronamaatregelen.

