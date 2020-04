Na frisse start warmt de week geleidelijk op

Na een eerder frisse paasmaandag, wordt het later deze week geleidelijk warmer en klimt het kwik opnieuw richting 20 graden. Dat meldt het KMI.

Na een warm en zonnig paasweekend is het deze paasmaandag gevoelig frisser met maxima van 7 tot 14 graden. Ook dinsdag blijft het fris, maar droog, met maxima tussen 7 en 11 graden. In de nacht van maandag op dinsdag is in het zuidoosten lichte nachtvorst mogelijk.

Zon en overwegend droog

Woensdag wordt het na een koude nacht droog en zonnig met maxima tot 18 graden. Ook donderdag wordt het opnieuw vrij zonnig met hier en daar enkele hoge wolkensluiers. Het kwik stijgt dan tot maximum 21 of 22 graden in het binnenland. In de late namiddag of avond kan er lokaal wel een bui vallen.

Ook vrijdag wordt het zonnig en blijft het overwegend droog. De temperaturen blijven zacht met maxima tussen 15 en 20 graden.

Voor het komende weekend zijn de voorspellingen nog onzeker. De atmosfeer lijkt onstabieler te worden en er bestaat kans op buien. De temperaturen blijven wel vrij zacht met maxima tussen 15 en 20 graden in het centrum.