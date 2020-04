UGent voert bevolkingsonderzoek naar huiselijk geweld

De Gentse universiteit is gestart met een nationaal bevolkingsonderzoek naar “Relaties, Stress en Agressie gedurende de COVID-19 crisis” in België. “De gevolgen van huiselijk geweld beperken zich niet tot periode van de lockdown, en ze hebben impact op de hele samenleving”, meldt de Gentse universiteit.

Stress en gevoelens van onmacht liggen vaak aan de basis van huiselijk geweld, stelt de UGent. “De coronacrisis en de huidige lockdown versterken dergelijke emoties. In de landen waar doorgedreven social distancing maatregelen werden en worden genomen en thuis blijven verplicht was of is, worden dan ook grote toenames van geweld in gezinnen en tussen partners gemeld. In China kwam familiaal geweld tijdens de lockdown drie keer meer voor dan ervoor. In Frankrijk is fysiek en seksueel geweld toegenomen met meer dan 35%. Voor België ontbreken officiële cijfers nog, maar experten verwachten een gelijkaardige trend.”

Aangepaste hulpverlening

De UGent wil daarom de omvang van huiselijk geweld en de specifieke knelpunten in de zoektocht naar hulp tijdens de lockdown in kaart brengen. “Onder normale omstandigheden zijn slachtoffers al terughoudend om hulp te zoeken. Vaak ervaren ze gevoelens van schaamte en schuld en vinden ze het moeilijk om hun verhaal te vertellen. Door een gebrek aan hulp en steun kunnen ernstige gezondheidsklachten ontstaan”, zegt de universiteit.

“Het is daarom belangrijk om tijdens de lockdown aangepaste hulpverlening te blijven voorzien. De UGent probeert daarom in beeld te brengen of slachtoffers er tijdens deze crisis in slagen om de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Met deze info willen ze politici en zorgverleners informeren zodat ze samen de ontwikkeling van gezondheidsklachten gelinkt aan het ervaren van agressie ook tijdens de lockdown kunnen indijken.”

Iedereen kan deelnemen, benadrukt de UGent. “Om betrouwbare cijfers te garanderen is het van belang dat er zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het onderzoek, ongeacht of zij zelf slachtoffer werden van huiselijk geweld. Want enkel door ook niet-slachtoffers te bevragen, kan de impact van seksueel geweld op de samenleving worden bepaald.”