Jambon veroordeelt “dom en onverantwoord” gedrag van corona-overtreders

Vlaams minister-president Jan Jambon reageert scherp op de berichten van mensen die de coronamaatregelen aan hun laars lappen. “Het is beschamend hoe een kleine minderheid door dom en onverantwoord gedrag de gezondheid van anderen in gevaar brengt”, aldus Jambon.

De voorbije dagen doken meer en meer berichten op van mensen die de coronaregels, zoals de voorschriften rond social distancing en samenscholingen, niet meer respecteren. Experts waarschuwen voor de gevolgen van dat soort gedrag. Interfederaal coronawoordvoerder Steven Van Gucht riep de bevolking maandag opnieuw met aandrang op de maatregelen te blijven naleven. “We moeten dit absoluut blijven volhouden. Wat we vandaag doen, zien we pas over ongeveer tien à veertien dagen in de cijfers”, waarschuwde hij.

Vlaams minister-president Jan Jambon noemt het gedrag van de corona-overtreders “beschamend” en “dom en onverantwoord”. “Wie de maatregelen moedwillig overtreedt, de spot drijft met de politie of meermaals betrapt wordt, moet een strenge straf krijgen”, zegt Jambon. “Samen kunnen we het coronavirus verslaan”, klinkt het nog.

