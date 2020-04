Op De Ginste in Oostrozebeke is vrijdag Frank Tack (60) overleden. De zaakvoerder van het gelijknamige interieurbedrijf stierf tijdens zijn slaap.

Het was zijn vriendin Houda El Boui die Frank Tack vrijdagochtend levenloos aantrof in bed. Volledig over haar toeren sloeg de vrouw alarm. De hulpdiensten snelden nog naar de woning in de Grotstraat ...