“Real wil Håland deze zomer naar Madrid halen en aast nog steeds op Mbappé”

Real Madrid wil het Noorse toptalent Erling Braut Håland komende zomer al wegplukken bij Borussia Dortmund. Dat schrijft de Spaanse sportkrant Marca. Ook de Fransman Kylian Mbappé blijft hoog op het verlanglijstje van de Koninklijke staan.

De 19-jarige Håland maakte afgelopen najaar met Salzburg stevige indruk. De spits scoorde in de poules van de Champions League alleen al acht doelpunten, waarvan vier tegen KRC Genk. Dat leverde hem in de winter een transfer op naar Dortmund. Bij het team van Axel Witsel en Thorgan Hazard miste Håland zijn start niet. In elf wedstrijden was hij, voor de coronacrisis het voetbal lam legde, goed voor twaalf treffers.

Real aast dus voor deze zomer al op Håland, al liet zijn makelaar Mino Raiola enkele weken geleden nog blijken dat de Noor normaal gewoon bij Borussia blijft. “Hij moet zich nog verder ontwikkelen”, klonk het bij Raiola. “Ik geloof niet dat hij Dortmund deze zomer zal verlaten.”

Foto: BELGAIMAGE

Marca schrijft ook hoe coach Zinédine Zidane nog altijd Mbappé naar Madrid wil halen. Volgens de krant zal Real wel wachten tot de zomer van 2021 om de aalvlugge aanvaller bij Paris Saint-Germain los te peuteren, wanneer er hem in de Franse hoofdstad nog maar een jaar contract rest.