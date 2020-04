Priesters ‘overtreden’ coronamaatregelen door tijdens Paasmis uit zelfde kelk te drinken

Scherpenheuvel-Zichem - De Paasvieringen werden door het coronavirus ‘achter gesloten deuren’ gehouden. Die in de basiliek van Scherpenheuvel werd zondagochtend uitgezonden op Eclips tv. Opmerkelijke kijkers zagen dat de voorgangers de coronamaatregelen ‘overtreden’ hebben door uit dezelfde kelk te drinken.

Waren het de zenuwen omdat alles gefilmd werd? Of was het gewoon het feit dat er geen gelovigen in de kerk zaten en dat de priester een beetje uit zijn gewone doen was tijdens deze uitzonderlijke paasviering?

Feit is dat zowel priester Luc Van Hilst als zijn medebroeder die hem bij stond tijdens de viering uit dezelfde kelk dronken. “Totaal fout”, zeggen experts.

“Wij doen er alles aan om contact met anderen te vermijden”, zegt priester Luc Van Hilst een dag later.

“Toen ik mijn medebroeder over het ‘incidentje’ sprak, zei hij dat ik uitzonderlijk de purificatie (het reinigen van de beker) zelf heb gedaan zondag, zo kon hij al het volgende lied kon inzetten.”

Maar nog voor dat gebeurd was, had hij al van de kelk gedronken. Dezelfde kelk als waar de voorganger al uit gedronken had.

“Wij hebben daarbij niet aan de veiligheid gedacht. Of hoe vlug iets kan gaan en hoe alert een mens moet zijn, zeker als het overdachte doen onderbroken wordt door een onverwachte wending”, zegt pastoor Van Hilst.

Toch vrezen de geestelijken niet onmiddellijk een besmetting. “We letten altijd goed op hoor, ook al wonen we als religieuze gemeenschap met vier onder hetzelfde dak”, klinkt het.

Hoeveel mensen uiteindelijk de viering hebben bekeken op Eclips tv is nog niet bekend. “Maar we zijn blij met elke gelovige die gekeken heeft naar de uitzonderlijke Paasviering”, klinkt het.