Bjorn Engels (Aston Villa): “Mijn verhaal bij Club Brugge is nog niet ten einde”

In de buurt van Birmingham, daar beleeft Bjorn Engels zijn quarantaine. De verdediger van Aston Villa hoopt dat zijn club dit seizoen nog de kans krijgt om zich op een sportieve manier te redden in de Premier League, maar blikte in onze voetbalpodcast Sjotcast ook terug op zijn periode bij Club Brugge. “Mijn carrière afsluiten bij Club? Dat sluit ik zeker niet uit.”

Hij is er nog maar 25, Bjorn Engels. En met een contract tot 2024 bij The Villans is zijn avontuur in de Premier League - zijn droomcompetitie - nog maar net begonnen. Vooruitblikken richting zijn meest geliefde carrière-einde is dus nog verre toekomstmuziek. “Maar als je me vraagt of ik een terugkeer naar België of een terugkeer naar een exotisch land verkies, dan kies ik voor het eerste”, vertelt de centrale verdediger in onze voetbalpodcast Sjotcast. “Mijn leven, dat van mijn gezin en van mijn familie ligt toch grotendeels in België. Het zou de logische stap zijn.”

Doorgebroken met Mechele

Een uitspraak waar fans van Club Brugge al bij beginnen likkebaarden. Engels was van kindsbeen af supporter van blauw-zwart en maakte van zijn droom een realiteit toen hij acht jaar geleden samen met Brandon Mechele doorbrak als jeugdproduct. Blessures en transferbeslommeringen maakten van zijn vijf seizoenen in de Brugse A-kern niet altijd een even groot succes, Engels sloot zijn tijd bij blauw-zwart wel af met een beker, een titel en een eerste - en tot dusver enige - selectie voor de nationale ploeg.

Bjorn Engels in actie voor zijn huidige club Aston Villa. Foto: Photo News

Altijd goede band met de fans

“Je kan wel zeggen dat ik langs de achterpoort vertrokken ben”, verwijst Engels naar het feit dat zijn laatste maanden bij Club in 2017 sportief niet geweldig goed verliepen. “En dat vind ik nog steeds jammer. Ik ben altijd goed overeengekomen met de fans en ik heb nog steeds het gevoel dat mijn verhaal bij Club nog niet ten einde is. Een terugkeer op het einde van mijn carrière sluit ik dus zeker niet uit.”