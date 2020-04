Nu al 21 sterfgevallen in zwaar getroffen woon-zorgcentrum in Brugge

Brugge / Aartselaar / Oostende - Woon-zorgcentrum Westervier in Sint-Kruis (Brugge) blijft zitten in de hoek waar de klappen vallen. Afgelopen weekend bezweken daar nog eens drie bewoners aan het coronavirus. In totaal staat de teller nu al op 21 sterfgevallen. In Aartselaar testten dan weer 98 bewoners van een woonzorgcentrum positief, terwijl in Oostende 22 personeelsleden een positieve test aflegden.

Het lijkt niet op te houden bij woon-zorgcentrum Westervier in Sint-Kruis (Brugge). Tijdens het paasweekend overleden nog maar eens drie bewoners aan het coronavirus. Ondertussen werden wel alle bewoners en personeelsleden getest. De resultaten van die tests sijpelen binnen.

“Maar we hebben ze nog niet allemaal”, zegt directeur Dirk Snauwaert. “We zullen pas communiceren als ze allemaal volledig zijn en als we de families, huisartsen en medewerkers op de hoogte konden brengen.”

Door een fout meegeleverde handleiding zijn enkel de positieve testen relevant. De negatieve gevallen zijn namelijk geen zekerheid. “We zullen de overheid het juiste materiaal vragen om die opnieuw te doen”, laat de directeur weten.

In Aartselaar stierven 14 bewoners

In Aartselaar hebben 98 bewoners van woonzorgcentrum Zonnewende positief getest op het nieuwe coronavirus. Volgens het gemeentebestuur besloten de coördinerende artsen van WZC Zonnewende om iedereen te laten testen op het coronavirus, aangezien er de voorbije weken opvallend meer zieke bewoners én personeelsleden werden geteld. Er stierven ook 14 bewoners. De testen brachten aan het licht dat ondanks de lockdown 98 bewoners besmet zijn met het virus. 68 bewoners testten negatief. Ook meerdere personeelsleden testten positief, aldus de gemeente.

Het gemeentebestuur benadrukt dat de grote meerderheid van de positief geteste bewoners het onder de huidige omstandigheden redelijk goed stelt en weinig tot geen symptomen vertoont. 26 bewoners zijn ziek, van wie 18 stabiel, 6 ernstig ziek en 2 kritiek.

22 personeelsleden testen positief in Oostende

In het woonzorgcentrum ‘t Ponton in Oostende testten dan weer 22 van de personeelsleden positief. Bij de bewoners werden 7 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Er werden in totaal 141 tests afgenomen bij 80 medewerkers en 61 bewoners. Behalve zeven medewerkers die al ziek thuis zijn, hebben er de afgelopen dagen nog eens 15 positief getest op Covid-19. Bij de bewoners werden 7 nieuwe besmettingen vastgesteld.

”Zoals de richtlijnen voorschrijven, kunnen we de medewerkers die positief testten, toelaten op de aparte afdeling als zij zich fit genoeg voelen om te werken. We wachten nog op de resultaten van 38 tests waardoor we nog nog geen wijzigingen doorvoeren in de genomen maatregelen”, zo schrijft het WZC op zijn Facebookpagina. “Het merendeel van de positief geteste bewoners wordt reeds op een aparte afdeling verzorgd, de zogenaamde cohortezorg. De andere positief geteste bewoners worden volgens de strikte en correcte maatregelen geïsoleerd verzorgd.”

Er overleden al 7 bewoners van ‘t Ponton aan het nieuwe coronavirus.