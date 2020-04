Schade aan Zwitsers Intersoc-hotel na brand is enorm: “Geen slachtoffers dankzij coronavirus”

Het Intersoc-hotel in het Zwitserse Zinal, waar jaarlijks duizenden Vlamingen hun vakantie doorbrengen, is zaterdag zwaar beschadigd door een brand. Het dak en de bovenverdieping zijn zeer zwaar beschadigd. De schade is enorm, klinkt het.

“Een kantonale politiepatrouille die bezig was met haar coronaviruscontroles in de regio, zag zaterdagmiddag rook opstijgen en sloeg alarm”, zegt politiewoordvoerder Stève Léger. In geen tijd schoten de vlammen door het dak. Dat er geen slachtoffers vielen, komt door het coronavirus.

Het hotel, dat rond deze periode normaal vol met Vlamingen zit, was nu zo goed als leeg. Slechts enkele mensen waren in het gebouw aanwezig. Een bediende werd gewond afgevoerd door een reddingshelikopter van Air-Glaciers. De schade is enorm, zegt Stève Léger van de politie.

Dat is ook de zien op foto’s die de ochtend na de brand zijn gemaakt. Het dak is volledig vernield en ook de bovenste verdiepingen van het voormalige Club Med hotel hebben zwar schade opgelopen.

Foto: Claudy Etienne

Foto: Claudy Etienne

De Vlaamse Sofie Dubois Van Wilder woont als 25 jaar in Zwitserland. “Toen wij zaterdagmiddag de berg op kwamen, zagen we plots rook en hoge vlammen. Het dak, dat volledig uit hout bestaat, is volledig afgebrand”, zegt ze.

Voor het hotel wappert een Belgische vlag Foto: Claudy Etienne

Al sinds 1949 organiseert de vzw Intersoc ‘gezonde bergluchtvakanties’ voor leden van de Christelijke Mutualiteit. Zinal, in Zwitserland, is een van de bestemmingen. Het gebouw ligt op 1670 meter hoogte, helemaal achteraan in het Val d’Anniviers in Zwitserland. Een bestemming bij uitstek voor actieve gezinnen en bergsporters, klinkt het.

Hoe groot de schade effectief is en hoe lang het gaat duren voor het hotel weer gasten kan ontvangen, is op dit ogenblik nog niet duidelijk. De oorzaak wordt nog onderzocht.