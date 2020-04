Bestuurder die fietsster doodreed in Begijnendijk legt positieve drugstest af

Begijnendijk - De 43-jarige man die zondag een fietsster doodreed op een fietspad in Begijnendijk legde een positieve drugstest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. Dat zegt het parket van Leuven maandag.

Het dodelijke ongeval vond zondag rond 13 uur plaats in de Pastoor Pitetlaan in Betekom, deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Begijnendijk. Een 67-jarige fietsster uit Begijnendijk werd op het fietspad aangereden door een personenwagen en overleed ter plaatse.

De 43-jarige bestuurder uit Begijnendijk legde een negatieve alcoholtest af. Een speekseltest kon aanvankelijk niet afgenomen worden. Bij een nieuwe poging bleek dat de man onder invloed van drugs was. Een bloedproef in het lab moet later uitwijzen om welke soort drugs het ging.

Het rijbewijs van de bestuurder werd voor vijftien dagen ingetrokken. De man werd niet aangehouden.