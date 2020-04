Spoedarts Ignace Demeyer: “Dramatisch aantal besmettingen bij zorgpersoneel Brusselse woon-zorgcentra”

Aalst - Ignace Demeyer, spoedarts in Aalst, wijst op het groot aantal besmettingen met het coronavirus bij het zorgpersoneel van Brusselse woon-zorgcentra. “We hebben in Aalst zeer veel personeel dat werkzaam is in Brusselse woonzorg-centra en zij testten bijna allemaal positief”, klinkt het.

“Het is een drama aan het worden voor de zorgkundigen, in Brussel voornamelijk”, zegt de spoedarts.

Het grote aantal besmettingen creëert een probleem voor de werking van de rusthuizen én voor de bewoners van die instellingen. Demeyer vermoedt dat de zorgkundigen op het werk waarschijnlijk ook anderen hebben besmet. “Zij zijn toch gaan werken omdat ze anders zonder inkomen vallen, en dat is een zeer gevaarlijke situatie geweest en is dat nog altijd”.

Bij artsen en verpleegkundigen zijn dan weer opvallend weinig mensen besmet met het nieuwe coronavirus, merkt de spoedarts op. In Italië stierven al meer dan honderd artsen en verpleegkundigen aan de gevolgen van het longvirus, maar in Aalst bijvoorbeeld kwam nog geen enkele arts of verpleger op intensieve terecht, zegt hij aan VTM Nieuws. “We hebben ook zeer weinig absenteïsme bij artsen en verpleegkundigen”. Volgens Demeyer hebben de directies van de ziekenhuizen zeer vlug aan crisismanagement gedaan en het personeel voorzien van de nodige beschermingsmaterialen.

De ziekenhuizen krijgen dan weer wel te maken met agressie, getuigt de spoedarts nog. Het gaat dan om patiënten die positief testen, of hun familieleden, en die boos zijn omdat ze (nog) niet opgenomen worden in het ziekenhuis. Het betreft vooral verbale agressie, maar er zijn ook al spuwincidenten geweest, klonk het.