Vechtend over straat in de schaduw van Camp Nou: FC Barcelona is een boeltje geworden

FC Barcelona: het staat voor heerlijk voetbal, maar tegenwoordig ook voor interne intriges. Voorzitter Josep Bartomeu ligt overhoop met sterspeler Lionel Messi en werd zelfs beschuldigd van een lastercampagne. Daarom moet Bartomeu eruit. “Barça zal in elkaar stuiken: economisch bankroet en moreel verval”, zegt Victor Font, de zakenman die die nieuwe voorzitter wil worden in Camp Nou.

Barcelona staat op een keerpunt in de geschiedenis. Superster Lionel Messi (32) zal niet eeuwig voetballen en over afzienbare tijd moet deze gouden generatie - de beste ooit? - vervangen worden. Het legendarische stadion Camp Nou is toe aan renovatie en dat kost minstens 685 miljoen euro en de Spaanse traditieclub moet steeds meer concurreren met ongelimiteerde geldmachines als PSG en Manchester City.

Ruzie met Messi

Als Barça groots wil blijven heeft het nood aan sterk leiderschap en huidig voorzitter Josep Bartomeu lijkt die rol niet (meer) aan te kunnen. De president staat in het oog van de storm, want hij ligt overhoop met Messi. Volgens verschillende Spaanse media huurde Bartomeu een PR-bedrijf in om zijn eigen imago op sociale media op te poetsen en dat ten koste van al diegenen die hem niet wilden volgen. Zo kreeg Messi forse kritiek op Twitter toen hij de beslissing om zijn contract te verlengen steeds maar uitstelde.

Barcelona ontkende elke aantijging, maar dat Bartomeu overhoop ligt met Messi is een understatement. En volgend jaar zijn er voorzittersverkiezingen bij Barcelona. Victor Font, de zakenman die lonkt naar het voorzitterschap, wil profiteren van de situatie en schreef een open brief waarin hij stelt dat Barça onder Bartomeu “game over” is. “Barcelona dreigt in elkaar te stuiken op alle niveau’s”, klinkt het. “Economisch bankroet en moreel verval.”

Bartomeu staat in het oog van de storm. Foto: Photo News

Font, die groot werd in de telecomsector en nu met Delta Partners een consultancybureau heeft met hoofdzetel op de Brusselse Avenue Louise, vindt dat Barça te chaotisch wordt bestuurd en dat er onverantwoorde, onmetelijke kosten zijn. “Het kan niet dat Barcelona op voor 100 miljoen spelers moet verkopen om de financiële balans in orde te krijgen”, stelt hij. “Als de risico’s al groot waren, dan zijn ze door corona gigantisch geworden.”

Met zijn project ‘Si Al Futur’ oftewel ‘Ja aan de toekomst’ roept hij op om structureler en creatiever te zijn en de uitgaven voor de renovatie van Camp Nou even on hold te zetten. Door al het gehakketak vertrokken er vorige week al zes bestuurders en Victor Font hoopt dat Josep Bartomeu weldra ook zelf opstapt.

Steun van Xavi

Daarbij krijgt hij de steun van oud-speler Xavi. Die is nu coach van het Saoedische Al Sadd, maar wordt - naast Ronald Koeman - getipt als toekomstig coach van Barcelona. De rust moet alleszins weerkeren, want nu was er discussie tussen Bartomeu en Messi over het inleveren van 70% loon in de coronacrisis en voelt ook de Kroatische middenvelder Ivan Raketic zich behandeld als “een zak aardappelen die ze willen verkopen.”

Victor Font maakt zich sterk dat hij Barça naar veiliger havens kan loodsen (met Messi als kapitein). Josep Bartomeu claimt dan weer dat ook hij Messi kan overtuigen om tot aan zijn pensioen bij Barcelona te blijven. Het is niet ondenkbaar dat de Argentijn - met zijn contract - voor scheidsrechter kan spelen in heel deze discussie.