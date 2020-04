“Ajax is beste springplank naar grote competities, Genk troeft Anderlecht en Club Brugge af”

Ajax is momenteel de club die het grootste aantal spelers heeft geleverd aan clubs uit de vijf grote competities (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk). Racing Genk is de beste Belgische springplank, voor RSC Anderlecht en Club Brugge. Dat berekende het researchbureau CIES (International Centre for Sports Studies).

Met 22 spelers voert Ajax de lijst aan, voor Benfica (21) en Red Bull Salzburg (20). Racing Genk staat op de zesde plaats met 16 spelers. Anderlecht is met 13 spelers tiende, voor Club Brugge (11 spelers). Ook AA Gent (7), Standard (5), KV Oostende, Moeskroen, STVV, Zulte Waregem (elk 3), Waasland-Beveren, Lierse (elk 2), KV Kortrijk, Antwerp en Charleroi (elk 1) zijn terug te vinden in de lijst.

CIES nam als criterium voor welke club een speler zijn laatste match speelde, alvorens te debuteren in een G5-competitie. Volgens het onderzoek leverde België in totaal 71 spelers af aan de vijf grote competities. Enkel Nederland (75) en Portugal (74) doen beter als kleine competitie.

Volgens CIES is de overstap maken vanuit een kleinere competitie de meest voorkomende manier (48%) om in een G5-competitie terecht te komen. 39 procent van de spelers bij de clubs uit de vijf grote competities komt voort uit de opleiding van de club waarvoor ze hun debuut maakten in een G5-competitie.