Twee mannen aangehouden voor spuwen naar Antwerpse agenten

Antwerpen - Afgelopen weekend zijn minstens twee mannen aangehouden in Antwerpen omdat ze gespuwd hadden naar de politie en riepen dat ze besmet waren met het coronavirus.

Zaterdag moest de politie van Antwerpen tussenkomen voor een verkeersongeval. Tijdens die tussenkomst begon een 53 jarige man te dreigen dat hij corona heeft en dat hij hen ging besmetten. “Hij spuwde en hoestte naar de politiediensten. Na overbrenging naar het ziekenhuis herhaalde hij het spuwen naar de inspecteurs die hem begeleidden”, zegt de woordvoerder van de Antwerpse politie.

De man werd maandagvoormiddag voor de onderzoeksrechter geleid die besliste hem aan te houden.

Ook een 38-jarige man is opgepakt na een vechtpartij in de Lange Dijkstraat te Antwerpen. Toen de politie daar zaterdag ter plaatse kwam, werd de 38-jarige man agressief en spuwde hij in het gezicht van de inspecteurs. Hij bedreigde hen ook met de dood. De man beweerde ook besmet te zijn met het Covid-19 virus.

Ook hij is door de onderzoeksrechter in Antwerpen aangehouden.

Het parket Antwerpen blijft zeer streng optreden tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. “Dit gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar”, klinkt het.