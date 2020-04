Mousa Dembélé over het leven in China na de quarantaine: “De schrik voor buitenlanders is groot, ze lopen in een boog om me heen”

Mousa Dembélé ligt sinds januari onder contract bij het Chinese Guangzhou R&F. De sierlijke middenvelder zat dus net als de rest van het Aziatische land wekenlang in quarantaine door de uitbraal van het nieuwe coronavirus. In een videogesprek met Kat Kerhofs voor VIER babbelde Dembélé vrijuit over het leven in China tijdens de crisis, zijn toekomst en de Rode Duivels. “Met Thomas Vermaelen zou ik niet quarantaine willen zitten.”

“Paniek voelde ik niet echt, ik heb het idee dat ze al ervaring hadden met dit soort situaties. Als ik met mijn familie bel, voel ik dat er daar meer paniek heerst.” In België geldt er voorlopig nog een zogenaamde ‘lockdown light’: gaan wandelen en fietsen mag bijvoorbeeld nog, iets wat in China wekenlang niet was toegestaan. “Ze maken er hier geen grappen over, ze nemen alles heel serieus. Niemand ging hier naar buiten, en ik heb het gevoel dat de situatie hier vrij snel stabiel is geworden. Ze hebben hier systemen met infrarood en camera’s om te zien of je effectief niet naar buiten gaat.”

Ondertussen is de quarantaine in China afgelopen. “Het eerste wat we moesten doen was naar het ziekenhuis gaan, om te laten vaststellen dat we in quarantaine hebben gezeten en zeker niet ziek zijn. Er gelden nog wel steeds strenge maatregelen. Je moet een mondkapje dragen, in elke straat is er wel iemand die alles in de gaten houdt en als je een winkel binnen wil gaan, moet je je temperatuur meten. Ze hebben nu vooral schrik voor buitenlanders, dus als ze mij zien wandelen ze in een boog rond mij heen.”

Kerhofs vroeg ook naar de toekomstplannen van Dembélé. Hoe ziet hij het einde van zijn carrière? “Ik denk niet dat ik nog in België zal voetballen. Ik heb hier nog twee jaar contract,dat wil ik uitdoen. Daarna zal veel afhangen van hoe ik me lichamelijk voel.” Dembélé kreeg ook nog enkele dilemma’s voor de voeten geschoven. Zo zou hij liever niet in quarantaine zitten met Thomas Vermaelen (“één van mijn beste vrienden, maar ik denk dat hij ook bepaalde gewoontes heeft zoals ik”) en speelt hij liever Wolven dan Kolonisten van Catan. “Dries (Mertens, red.) en Jan (Vertonghen, red.) waren daar beter in dan ik, en bij elke keuze zeiden ze dat ik dom was. Dat frustreerde me”, lachte Dembélé. Hij kreeg er prompt excuses en een virtuele kus van Mertens voor.