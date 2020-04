Een grote paasbarbecue, een zwembad op de oprit,... Politie heeft buik vol van “idioten” die regels negeren en de gekste excuses verzinnen

Een groot paasfeest met dertig man, gezellig aan de barbecue in een tuintje in Gistel. Het was een van de dieptepunten voor de politie afgelopen weekend. Tijdens het zonnige weer was het volgens verschillende korpscheffen “dweilen met de kraan open” omdat er tal van mensen met privéfeestjes toch de coronamaatregelen aan hun laars lapten. “We hoorden vaak de gekste excuses, terwijl het simpelweg onverantwoord en idioot gedrag is.”