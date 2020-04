Helft overtreders coronamaatregelen is jonger dan 30, al meer dan 27.000 pv’s opgesteld in België

De federale politie heeft voor het eerst cijfers bekendgemaakt van het aantal processen-verbaal dat opgesteld werd voor het overtreden van de geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19. Sinds het begin van de maatregelen werden al 27.389 mensen op de bon geslingerd. “De helft is jonger dan 30”, zegt politiewoordvoerster Sarah Frederickx.

Tot maandagmiddag werden in heel België al 27.389 processen-verbaal opgesteld voor het niet naleven van de coronamaatregelen, dat cijfer maakte minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) maandagavond bekend. De informatie komt uit de databank van de federale politie die alle cijfers verzamelde bij de verschillende politiezones in het land. “Het grootste deel van de pv’s werd opgesteld voor het overtreden van het samenscholingsverbod en voor het maken van niet-essentiële verplaatsingen”, zegt Sarah Frederickx, woordvoerster van de federale politie. Een zelfde vaststelling deed ook de politiezone Antwerpen al en valt ook op bij de andere zones in de provincie Antwerpen.

De federale politie maakte ook een analyse van de leeftijd van de overtreders en daar valt op dat het vooral jonge mensen zijn die het moeilijk hebben om zich aan de maatregelen te houden. “De helft van de geverbaliseerde personen is jonger dan dertig”, zegt Frederickx. “34% bevindt zich in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar, 16% is tussen 25 en 29 jaar oud.” De federale politie benadrukt dat het belangrijk is dat ook zij zich allemaal conformeren aan de maatregelen.

Weekendeffect

Hoewel de cijfers voor het afgelopen paasweekend nog niet geanalyseerd zijn merkt de politie wel een belangrijk weekendeffect. “De voorbije weekends lag het aantal pv’s boven de vijfduizend”, zegt Frederickx. “Het is belangrijk dat we ook in het weekend in ons kot blijven.” Wat de overtredingen van handelszaken betreft is de politie positiever. “Daar gaat het om minder dan honderd vaststellingen”, luidt het.

De federale politie meldt ook dat de cijfers enkel de pv’s betreft, overtredingen die volgens de GAS-wetgeving geregistreerd werden zijn nog niet opgenomen in de cijfers. “In Brussel wordt op dit moment al twee derde van de overtredingen met GAS-boetes afgehandeld”, zegt Frederickx. “De cijfers zullen dus nog flink stijgen.”