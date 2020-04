België zoekt niet meer

Mogelijk zijn ook nog enkele Belgische voortvluchtige collaborateurs in leven. Mocht zo iemand plots op­duiken in pakweg Uruguay, dan zal er weinig gebeuren. Hij kan zelfs gewoon terugkeren, zegt historicus Koen Aerts (UGent). “België heeft alles in de eerste jaren na de oorlog afgehandeld, op enkele uitzonderingen in de ­jaren 50 na.”