Jarenlang met rust gelaten, maar nu staat een van de laatste nazi’s op zijn 93ste toch terecht: “Ze verdienen geen medeleven”

Hij verbergt zijn ­gezicht voor de fotografen. De 93-jarige Bruno Dey wil niet herkend worden als de nazi die 75 jaar geleden aan de slag was als bewaker in een concentratiekamp. Een rol waarvoor hij nu pas ­terechtstaat. Voor Duitsland is dit ­wellicht een van de laatste kansen om ­gerechtigheid te laten zegevieren. Eind deze week komt het Simon Wiesenthal Center met zijn jaarlijkse update van de most wanted-lijst, en net als het aantal overlevenden van de Holocaust, neemt het aantal daders in sneltempo af.