Woede bij vakbond: “Tienduizenden mondmaskers achter slot en grendel terwijl personeel onbeschermd in vuurlinie staat”

Nergens vallen vandaag zo veel slachtoffers door het coronavirus als in de woon-zorgcentra in Vlaanderen. Volgens het ACV is dat grotendeels het resultaat van het gebrek aan beschermend materiaal. “Er is een rusthuis dat beschikt over een voorraad chirurgische mondmaskers waarmee de personeelsleden voor minstens twee maanden beschermd zouden zijn. Toch weigert de directie die te geven.”