Gianluca Vialli overwint pancreaskanker

Voormalig Italiaanse international Gianluca Vialli, bij wie eerder pancreaskanker werd vastgesteld, is opnieuw gezond. “In december heb ik mijn chemokuur van 17 maanden beëindigd”, verklaarde de 55-jarige ex-spits aan de Italiaanse krant La Repubblica. “Het was een zware periode, ook voor een harde kerel als ik.” Bij zijn laatste onderzoek werden geen ziekteverschijnselen meer vastgesteld.

Vialli, die momenteel als teammanager aan de slag is bij de Italiaanse nationale ploeg, kondigde in 2018 aan dat hij het jaar voordien de strijd met kanker had gewonnen. Maar de voormalige speler van Chelsea, Juventus en Sampdoria kondigde vorig jaar aan dat hij opnieuw geveld was door de ziekte.

De Italiaan beëindigde in 1999 zijn spelerscarrière bij Chelsea, nadat hij in de herfst van zijn loopbaan speler-trainer was geweest bij The Blues. Na zijn ontslag in 2000 bij Chelsea coachte hij ook nog Watford (2001-02). Vialli verzamelde 59 caps en scoorde 16 keer voor Italië. Met de Azzurri werd hij derde op het WK van 1990.