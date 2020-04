Frankrijk verlengt lockdown tot 11 mei, Ronde van Frankrijk ten vroegste half juli

Frankrijk verlengt de lockdown met minimum vier weken. Dan hoopt men scholen weer te openen en mensen weer gewoon te laten werken. Slecht nieuws is er voor de wielerliefhebbers. De Ronde van Frankrijk is uitgesteld en kan ten vroegste half juli starten.

De strikte lockdown-maatregelen die Frankrijk heeft ingevoerd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus, worden verlengd tot maandag 11 mei. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron maandag bekendgemaakt in een tv-toespraak.

De president bedankte de bevolking en alle hulpverleners voor hun inzet en begrip.

“De maatregelen zijn hun doeltreffendheid aan het aantonen”, aldus Macron. “De epidemie stagneert, er is hoop.” De lockdown in Frankrijk was halfweg maart ingevoerd.

Vanaf 11 mei moet het mogelijk zijn om geleidelijk over te gaan tot een heropening van de scholen en de kinderopvang. In het hoger onderwijs zullen de lessen niet voor de zomer hervat worden. Voor de examens daar moet nog een regeling worden uitgewerkt.

Ook bedrijven zullen vanaf 11 mei weer de deuren kunnen openen. Maar de cafés, restaurants en musea blijven nog even dicht. Tot midden juli zullen er ook geen grote festivals kunnen plaatsvinden.

Ook de Ronde van Frankrijk, het grootste sportevenement van het jaar in Frankrijk wordt zeker uitgesteld. Zeker al tot half juli.

Onvoldoende voorbereid

De grenzen met de buurlanden zullen “tot nader order” dicht blijven, klonk het voorts.

De meest kwetsbare personen zullen na 11 mei nog niet naar buiten kunnen. De president maakte zich sterk dat Frankrijk vanaf die datum wel in staat zal zijn om iedereen met symptomen te testen, waarna iedereen die ziek blijkt in quarantaine kan worden geplaatst.

Macron gaf tijdens zijn toespraak ook toe dat Frankrijk onvoldoende was voorbereid op de crisis. “Er waren tekortkomingen, zoals overal ter wereld. We hadden onvoldoende schorten, handschoenen en hydroalcoholische gel. En we hebben niet zoveel mondmaskers kunnen uitdelen als we hadden gewild.”

De president kondigde ook aan dat er steunmaatregelen komen voor ondernemers die in moeilijk zijn geraakt. Ook arme gezinnen en studenten zullen kunnen rekenen op hulp van de overheid.

In Frankrijk zijn in totaal zeker 14.967 mensen overleden aan Covid-19. Zondag werden nog 574 sterfgevallen gemeld.