Het verhaal van Apollo XIII, de spannendste maanreis ooit. Alles wat fout kon lopen, liep fout. En werd als bij mirakel opgelost

“Het is een kleine stap voor een mens, en een grote sprong voor de mensheid”, is ongetwijfeld het bekendste citaat uit de ruimtevaartgeschiedenis. “Houston, we have a problem”, een goede tweede. En die woorden werden intussen al vijftig jaar geleden uitgesproken: tijdens de missie van Apollo XIII. De opmerkelijkste en spannendste reis naar de maan ooit. Het leek op een ramp uit te draaien, maar werd uiteindelijk een triomf van menselijk vernuft en creativiteit.