Het IJslandse schiereiland waar een tikkende tijdbom onder ligt

Geologen vrezen dat het IJslandse schiereiland Reykjanes op een tikkende tijdbom ligt. Sinds eind januari maten ze al 8.000 kleinere aardbevingen en zagen ze hoe de grond maar liefst tien centimeter naar boven kwam. Dat gerommel van de aarde kan wijzen op de komst van een krachtige aardbeving van meer dan zes op de schaal van Richter of zelfs op nakende vulkaanuitbarstingen.

“Het is 800 jaar geleden dat er nog een vulkanische uitbarsting was, maar het gebied is aan het ontwaken”, omschrijft een vulkanoloog de ondergrondse activiteit rond de Thorbjornvulkaan op Reykjanes. ...