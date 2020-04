Test-Aankoop laat auto’s hacken en waarschuwt: “Dit kan veiligheid van inzittenden in gevaar brengen”

Consumentenorganisatie Test-Aankoop vraagt strengere regels om de vele elektronica in onze auto’s tegen cyberaanvallen te beschermen. “Zowel persoonlijke gegevens van de gebruikers als de veiligheid van inzittenden kunnen gevaar lopen”, klinkt het. Als ultieme test lieten ze een Volkswagen Polo en Ford Focus onder handen nemen door hackers.

Een auto zonder elektronica is haast ondenkbaar geworden. Maar wie elektronica zegt, denkt automatisch ook aan hackers. Samen met vijf Europese collega’s stuurde Test-Aankoop zeven hackers van een Brits beveiligingsbedrijf af op de mobiele apps van een Volkswagen Polo en Ford Focus. Ook de wagens zelf werden op de proef gesteld: zo werd gezocht naar zwakke plekken in de infotainmentsystemen, (met daarbij de radio, gps, telefoonconnecties,...), de vergrendeling en andere systemen.

Bij de VW Polo bleek het infotainmentsysteem alvast niet opgewassen tegen de hackers, en dat systeem bleek dan ook nog eens in verbinding te staan met de tractiecontrole van de wagen. “Als iemand de tractiecontrole kan manipuleren, zou dat de inzittenden in gevaar kunnen brengen”, is het besluit, omdat je dan op een glad wegdek de controle over het stuur kan kwijtraken. De ontgrendelingscode van de sleutel kon eveneens gekraakt worden, wat een cadeau is voor autodieven. En de connectie met de fabriekscentrale gluurde blijkbaar ook graag mee in de persoonlijke agenda van de gebruiker.

Big Brother

Niet alleen de VW Polo, maar ook de Ford Focus bleek een maatje te klein voor de hackers. Zo kon het signaal om de motor te starten, verstoord worden. En de auto bleek niet alleen te onthouden waar hij naartoe had gereden en wanneer, maar ook hoe de bestuurder met het gas en andere besturingselementen was omgesprongen. Leuk voor de fabriek om het rijgedrag van de klanten te analyseren, “maar wat als die gegevens in verkeerde handen terechtkomen”, vroegen de consumentenverenigingen zich af.

Zij pleiten alvast voor strengere regels tegen cyberaanvallen: nieuwe regels die de autobouwers verplicht zouden worden opgelegd. Volkswagen sloeg de kritiek alvast niet in de wind. “Er is contact opgenomen met het bedrijf dat de test heeft uitgevoerd”, zegt Jean-Marc Ponteville van VW-invoerder D’Ieteren. “Volgens ons zijn de hackers niet doorgedrongen tot het hart van de tractiecontrole of tot enig ander systeem dat de veiligheid van de inzittenden waarborgt. Maar wij analyseren de resultaten met de nodige ernst.”

Bij Ford klinkt een soortgelijke, algemene reactie. Maar is het wachten op een duidelijk antwoord van het Europese hoofdkwartier.