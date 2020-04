De Wever slaat mea culpa voor advertentie op bankje

Bart De Wever heeft zich geëxcuseerd voor zijn advertentie over het niet handhaven van boetes voor wie op een bankje zit. “Ze heeft het verkeerde debat aangetrokken, met name dat we de regels niet zouden moeten volgen.”

“Men mag ook niet rusten op een bank? Dat ga ik niet handhaven.” Zo zei Bart De Wever, N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester, afgelopen week. En hij gooide er een Facebook-advertentie bovenop, om zijn uitspraak kracht bij te zetten.

De Wever blijft erbij dat hij begrip wil voor de grote groep stadsbewoners die geen tuin heeft, maar ook naar buiten wil. Maar die advertentie was geen goed idee, zei hij maandagavond in Terzake.

“Het spijt mij dat die advertentie een verkeerd beeld heeft opgeleverd. Mea culpa. Het was geen goede advertentie, ik geef dat toe. Want ze heeft het verkeerde debat aangetrokken, met name dat we de regels niet zouden moeten volgen. Het debat gaat over de wettigheid van regels en boetes. Als u vandaag alleen op een bank zit en niets doet dat de openbare gezondheid in gevaar kan brengen, kan u toch 250 euro boete krijgen.”