Van Roemenië tot de Faeröer: bekende en minder bekende Belgen in het buitenland leven in onzekerheid

We zijn zo fel bezig met het gekibbel in de (Jupiler) Pro League dat we bijna de Belgen in het buitenland vergeten. Tientallen bekende en minder bekende landgenoten zijn in andere – vaak kleinere – Europese competities aan de slag en leven evenzeer in onzekerheid. Ze liggen stil, maar hoe trainen ze? Worden ze nog betaald? Mogen ze terug naar België of moeten ze daar blijven? En worden ze nog niet krankzinnig van deze coronacrisis?