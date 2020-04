Niet alleen in Belgische woon-zorgcentra spelen zich drama’s af: zo gaat het er in het buitenland aan toe

Drie op de vier coronadoden in Vlaanderen werden zondag in woon-zorgcentra geteld. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is kop van Jut: volgens tegenstanders heeft hij de situatie niet onder controle. “De hele wereld wordt daarmee geconfronteerd”, verdedigde hij zich. En op dat punt kun je hem geen ongelijk geven. Overal spelen zich drama’s af in woon-zorgcentra.