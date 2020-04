Vrouw van Bart De Wever werd afgevoerd naar ziekenhuis: “Ik dacht dat ze dood was”

Antwerpen - N-VA-voorzitter Bart De Wever helpt in het huishouden, maar dat is afgelopen weekend bijna slecht afgelopen. Zijn vrouw werd met een gebroken ruggenwervel naar het ziekenhuis gevoerd.

“Wij hebben een poetsvrouw die al iets ouder is”, vertelde De Wever maandagavond in ‘Gert late night’ op Vier. “Het is niet verantwoord dat die nu komt.” Dus poetsen hij en zijn vrouw zelf.

“Ik had de trap geboend, maar iets te goed blijkbaar.” Zijn vrouw Veerle Hegge gleed weg en viel. “Ik dacht dat ze dood was”, zegt De Wever. Ze heeft veel pijn en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. “Maar naar het schijnt komt het goed”, zegt de politicus. Hegge is intussen weer thuis om te herstellen.

De Wever zei ook dat er al 4.600 boetes uitgeschreven zijn in Antwerpen. “De mensen proberen hun best te doen en de regels zijn niet te streng, maar het moet leefbaar blijven. Voor sommigen betekent ‘blijf in uw kot’ echt hun kot. Er is veel armoede in de stad. Die mensen moeten af en toe eens buiten kunnen.”

De Wever heeft ook even gedacht dat hij besmet was. Daarom droeg hij een tijdje een maskertje, gemaakt door zijn vrouw. Zwart van buiten, geel van binnen. “De kleuren van het huis”, zegt hij. Het werd gemaakt van een hoesje met een filter van een stofzuiger, gezien op internet.