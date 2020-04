Akkoord in de maak bij Antwerp over loonsafstand: topverdieners leveren in

Antwerp staat op het punt een akkoord te bereiken met zijn spelersgroep om loon in te leveren. Wie meer verdient dan 80.000 euro per jaar moet een percentage afstaan. Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe hoger dat percentage wordt.

Na Zulte Waregem en KV Mechelen staat ook Antwerp dicht bij een collectieve overeenkomst met zijn spelers om een deel van het loon af te staan. Iedereen werd volledig betaald in maart, maar voor de maanden april, mei en juni werkte de club een voorstel uit. Daarbij werd het principe gehanteerd dat de breedste schouders de grootste lasten dragen. Belangrijke spelers als Faris Haroun en Dieumerci Mbokani schaarden zich achter het voorstel, wat het makkelijker maakte om de rest te overtuigen en om nu tot een akkoord te komen.

De spelers die meer verdienen dan het minimumbedrag voor niet-EU-spelers (80.000 euro­ per jaar) staan een percentage af. Voor april is dat 30 procent, voor mei 40 procent en als de crisis in juni blijft duren, gaat het om 50 procent.

Spelers die onder of op het bedrag van 80.000 euro zitten, moeten niets afstaan. Bij Antwerp spelen heel wat niet-EU-spelers aan precies 80.000 euro per jaar. Elf spelers zijn einde contract in juni. Daarbij enkele grootverdieners als Mbokani, Mirallas en Defour.