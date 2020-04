Anderlecht komt uit zijn kot

Bij Gent en Genk waren spelers al langer sporadisch welkom op de club, maar Anderlecht is de eerste ploeg die de trainingen structureel hervat, 29 dagen nadat de competitie is gestopt. Vincent Kompany was al heel vroeg op Neerpede en rond 9 uur volgde trainer Frank Vercauteren. Daarna arriveerden een 20-tal spelers tussen 9.15 uur en 13.15 uur, gemiddeld met een kwartiertje tussen. Het ging om Lawrence, Van Crombrugge, Bakkali, Lutonda, Murillo, Chadli, Cobbaut, Sardella, Amuzu, El Hadj, Joveljic, Trebel, Colassin, Sambi-Lokonga, Dewaele, Verschaeren en Kana.

De training was nochtans niet verplicht. Wie besmetting vreest of niet in Brussel raakte, mocht zijn programma thuis afwerken, maar veel jongens kwamen toch naar het oefencomplex. Anderlecht acht het veiliger in Neerpede te lopen dan in een park vol wandelaars. De organisatie was dan ook strikt. Wie op de parking arriveerde, werd opgewacht door Rodyse Munienge. De assistent van Kompany droeg handschoenen en een masker en stond via een oortje in contact met de staf. Hij toonde de spelers waar ze moesten parkeren en gaf hen groen licht wanneer ze naar het veld mochten. Dat zorgde soms voor wachttijden.

Een 20-tal spelers kwam opdagen, daarbij ook Doku. Olivier Matthys

De gebouwen op Neerpede waren niet toegankelijk. Alleen wie bij de kine moest zijn, mocht even naar binnen. Daarna kreeg elke speler zijn eigen ballen en afgebakende zone op het veld. Niemand mocht die verlaten en passes geven was verboden. Eigenlijk ging het om individuele trainingen van een uurtje in groep. De intensiteit wordt de volgende dagen wel opgedreven, maar het zijn niet deze sessies die de groep in topvorm zullen krijgen mocht de competitie alsnog hervatten. Het is vooral goed voor de moraal.

Kritiek

Ondanks alle voorzorgen kwam er toch kritiek op Twitter: “Moeten zij niet in hun kot blijven?” Wij vroegen het aan Marc Van Ranst. “Het is een grijze zone”, aldus de viroloog. “Voor die jongens is dit hun beroep. Het zijn dure voetballers en het laatste wat de medische staf wil, is dat zo’n speler ziek wordt. Alles zal dus wel veilig verlopen, maar er is het perceptieprobleem. Voetballers hebben een voorbeeldfunctie en nu komen ze toch samen. Het is dubbel.”

Anderlecht benadrukt dat het de regels volgt. Ook douchen of eten op de club was er niet bij. Wie wou kreeg wel een maaltijd mee. Verwacht wordt dat weldra ook buitenlanders als Vlap, Roofe en Pjaca aansluiten, ook omdat er over het inleveren van het loon nog geen akkoord is.